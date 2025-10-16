12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 14:33

На Волыни задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы

16 октября 2025, 14:33
фото: ГПСУ
Правоохранители задокументировали попытку предоставления неправомерной выгоды военнослужащему Волынского пограничного отряда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 24-летний житель Рожищенской общины с целью беспрепятственного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска предложил пограничнику 2000 долларов США. На днях на территории района Ковеля межведомственная группа правоохранителей задержала злоумышленника во время непосредственной передачи средств охраннику границы.

"При проведении следственных действий у задержанного изъяты 2000 долларов США, автомобиль KIA и два мобильных телефона", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Волыни задержали семью, которая переправляла мужчин за границу. участником схемы была женщина с инвалидностью. Стоила такая услуга в 25 тысяч долларов.

