На Волыни задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 24-летний житель Рожищенской общины с целью беспрепятственного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска предложил пограничнику 2000 долларов США. На днях на территории района Ковеля межведомственная группа правоохранителей задержала злоумышленника во время непосредственной передачи средств охраннику границы.

"При проведении следственных действий у задержанного изъяты 2000 долларов США, автомобиль KIA и два мобильных телефона", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Волыни задержали семью, которая переправляла мужчин за границу. участником схемы была женщина с инвалидностью. Стоила такая услуга в 25 тысяч долларов.