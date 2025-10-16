На Волині затримали чоловіка, який пропонував прикордоннику 2000 доларів за незаконний перехід кордону

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 24-річний житель Рожищенської громади з метою безперешкодного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску запропонував прикордоннику 2000 доларів США. Днями на території Ковельського району міжвідомча група правоохоронців затримала зловмисника під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.

"Під час проведення слідчих дій у затриманого вилучено 2000 доларів США, автомобіль KIA та два мобільних телефони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон. учасником схеми була жінка з інвалідністю. Коштувала така послуга 25 тисяч доларів.