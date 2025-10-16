12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 14:33

На Волині затримали чоловіка, який пропонував прикордоннику 2000 доларів за незаконний перехід кордону

16 жовтня 2025, 14:33
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці задокументували спробу надання неправомірної вигоди військовослужбовцю Волинського прикордонного загону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 24-річний житель Рожищенської громади з метою безперешкодного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску запропонував прикордоннику 2000 доларів США. Днями на території Ковельського району міжвідомча група правоохоронців затримала зловмисника під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.

"Під час проведення слідчих дій у затриманого вилучено 2000 доларів США, автомобіль KIA та два мобільних телефони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон. учасником схеми була жінка з інвалідністю. Коштувала така послуга 25 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь виїзд за кордон схема корупція ДПСУ
На Волині відправили за ґрати чоловіка, який винен у наркозлочинах
15 жовтня 2025, 21:25
На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі
13 жовтня 2025, 17:33
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
16 жовтня 2025, 16:14
Стало відомо, як довго триватимуть аварійні відключення світла
16 жовтня 2025, 15:59
На Одещині затримали правоохоронця, який за 18 000 доларів обіцяв перевезти "клієнта" через кордон
16 жовтня 2025, 15:41
РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ
16 жовтня 2025, 15:22
У Херсоні загорілась квартира: є загиблі
16 жовтня 2025, 15:15
У Полтаві охоронець школи займався сексом із неповнолітньою
16 жовтня 2025, 14:59
Посилка для коханого: в Житомирі жінка намагалась передати чоловіку у в'язницю наркотики
16 жовтня 2025, 14:45
Харків'янка ставить світові рекорди у фридайвінгу: занурення на 84 метри та дев'ять золотих медалей
16 жовтня 2025, 14:44
Осінні канікули в Одесі скасували: навчання триватиме до зими
16 жовтня 2025, 14:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »