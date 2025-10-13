На Волыни задержали семью, которая переправляла мужчин за границу
Правоохранители разоблачили деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной переправкой мужчин за границу на территории Волыни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Противоправную схему организовал 63-летний уроженец Полтавской области вместе с двумя дочерьми, старшая из которых имеет статус лица с инвалидностью ІІ группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем выехать за границу через пункты пропуска на украинско-польском участке. Стоила такая услуга в 25 тысяч долларов.
Злоумышленников задержали после очередной встречи с "клиентом".
"В настоящее время задержанным лицам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре на Волыни у границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ. Рядом с телом пограничника находилось оружие.