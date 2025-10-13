12:50  13 октября
13 октября 2025, 17:58

На Волыни задержали семью, которая переправляла мужчин за границу

13 октября 2025, 17:58
фото: ГПСУ
Правоохранители разоблачили деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной переправкой мужчин за границу на территории Волыни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Противоправную схему организовал 63-летний уроженец Полтавской области вместе с двумя дочерьми, старшая из которых имеет статус лица с инвалидностью ІІ группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем выехать за границу через пункты пропуска на украинско-польском участке. Стоила такая услуга в 25 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали после очередной встречи с "клиентом".

"В настоящее время задержанным лицам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре на Волыни у границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ. Рядом с телом пограничника находилось оружие.

