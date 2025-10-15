07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за неввімкнену бодікамеру
01:30  15 жовтня
Співак EL Кравчук зізнався, чи хоче він дітей
00:30  15 жовтня
"Я буду жорстка": Джамала розкритикувала заявки від артистів на Євробачення
Ілюстративне фото: Міноборони
У Луцьку суд визнав працівника територіального центру комплектування (ТЦК) винним у порушенні правил використання нагрудного відеореєстратора під час виконання службових обов'язків. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень

Про це йдеться у постанові, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 вересня під час заходів оповіщення на вулиці Набережній.

Молодший сержант разом із колегами перевіряв документи чоловіка, який намагався втекти. Під час затримання невстановлена група людей перешкоджала діям військовослужбовців: заблокувала службове авто, пошкодила бічне скло, бампери та проколола всі чотири колеса.

Працівник ТЦК мав при собі нагрудний відеореєстратор, але не користувався ним під час виконання завдань. Він пояснив, що не встиг увімкнути камеру, бо допомагав колегам відбивати напад на авто.

Суд встановив, що дії військового відповідають складу адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 172-15 КУпАП – недбале ставлення військової службової особи до обов’язків у період особливого стану.

Нагадаємо, з 1 вересня всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер.

Луцьк ТЦК мобілізація бодікамера суд штраф
