Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры

Фото: Минобороны Украины

С 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны фиксировать свою работу с помощью боди-камер

Об этом сообщил заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, передает RegioNews.

По его словам, создание новой системы предполагает закупку унифицированных устройств, строительство мощного централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных, а также внедрение программного обеспечения для быстрого анализа видеозаписей.

"Внедрение боди-камер будет способствовать защите прав всех сторон в процессе мобилизации. Благодаря четким механизмам, унифицированному оборудованию и современной ИТ-инфраструктуре Министерство обороны создает надежную систему, которая не только будет соответствовать требованиям военного времени, но и будет способствовать укреплению доверия общества к государственным институтам", - подчеркнул генерал-Менк-сюк.

Напомним, в начале августа министр обороны Денис Шмигаль сообщил, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники ТЦК и СП будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что представители ТЦК не имеют права применять силу. Омбудсмен также заверил, что все сигналы о возможных нарушениях во время мобилизации тщательно проверяются.