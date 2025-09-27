00:50  26 вересня
27 вересня 2025, 21:35

На Волині підліток двічі викликав поліцію через фейкову стрілянину

27 вересня 2025, 21:35
Фото: Нацполіція
Суд притягнув до відповідальності неповнолітнього на Волині. Хлопець двічі повідомляв правоохоронцям про нібито стрілянину в Ковелі

Про це повідомляють "Новини Волині", передає RegioNews.

Перший інцидент стався 11 липня. Тоді підліток був біля стадіону "Верес". Він зателефонував на лінію "102" та повідомив, що невідомий стріляє у людей. Він тоді сказав правоохоронцям, що хтось з пневматичної зброї поранив хлопця.

Коли поліцейські прибули на місце інциденту, то стало зрозуміло, що підліток все вигадав. Тоді на нього склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Однак вже за кілька днів він знову це зробив. Коли хлопець був біля парку "Меморіал Слави", він зателефонував на лінію 102 та сказав, що невідомий їздить на велосипеді й стріляє з пневматичного пістолета в людей.

На судове засідання він не з'явився, проте в протоколах про адміністративні правопорушення вказав, що вину визнає. Суд застосував до нього захід впливу у виді попередження.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Дніпра, якого підозрюють у поширені фейкових електронних листів із погрозами. Відомо, що він надсилав неправдиві повідомлення про мінування закладам освіти в Чехії, Словаччині, Латвії.

