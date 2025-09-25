Фото: Нацполиция

В Житомирской области задержали мужчину, который начал стрельбу. Это стало из-за ссоры между бывшими супругами

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 23 сентября во дворе многоэтажки в Коростене. Во время ссоры с бывшей женой 36-летний мужчина стрелял в ее вмешавшихся в конфликт родственников. В результате стрельбы два человека получили ранения.

Известно, что 26-летняя женщина обратилась за помощью к своему 49-летнему отцу. Вместе с ним приехала младшая дочь. В результате все это переросло в стычку между мужчинами, во время которой бывший зять стрелял в родственников. Затем злоумышленник скрылся.

В результате стрельбы ранения получили его тесть и 18-летняя сестра бывшей жены. Пострадавшие были госпитализированы медиками.

Утром правоохранители задержали мужчину. Также у него изъяли предмет, похожий на автомат. Свои действия он объяснил самозащитой. Теперь ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

