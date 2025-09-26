На Киевщине конфликт в заведении закончился стрельбой
В Броварах 24-летний местный житель устроил стрельбу в одном из заведений города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Между парнем и другим посетителем произошел словесный конфликт. В разгар спора он, по меньшей мере, семь раз выстрелил в воздух из оружия, а затем несколько раз ударил своего оппонента.
На место прибыли правоохранители, которые задержали нарушителя. Его оружие изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).
Напомним, в Киевской области возле железнодорожного вокзала мужчину избили до потери сознания. Пострадавший в больнице. Нападавшего задержали.
24 сентября 2025
