Фото: полиция

В Броварах 24-летний местный житель устроил стрельбу в одном из заведений города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между парнем и другим посетителем произошел словесный конфликт. В разгар спора он, по меньшей мере, семь раз выстрелил в воздух из оружия, а затем несколько раз ударил своего оппонента.

На место прибыли правоохранители, которые задержали нарушителя. Его оружие изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).

