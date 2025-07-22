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22 июля 2025, 15:58

В Днепре задержали мужчину, который рассылал фейковые сообщения о "минировании" школ

22 июля 2025, 15:58
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Фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Речь идет о жителе Днепра, которого подозревают в причастности к распространению фейковых электронных писем с угрозами

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители совместно с коллегами из Чехии, Словакии и Латвии установили личность, которая систематически присылала ложные сообщения о минировании учебных заведений в этих странах.

Расследование начали после того, как с сентября 2024 года в школы и центры досуга в странах Европейского Союза начали поступать сообщения о заложенной взрывчатке. Из-за них в отдельных учебных заведениях временно останавливали образовательный процесс. Инциденты вызвали громкий резонанс в обществе, что побудило правоохранительные органы четырех стран к созданию совместной следственной группы при поддержке Евроюста.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и носители информации. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Досудебное расследование проводит полиция Днепра, а оперативное сопровождение обеспечивает областное управление киберполиции. Продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, которые могли быть привлечены к совершению правонарушения.

Ранее сообщалось, что 8 лет заключения грозит жителю Тернопольщины за ложные сообщения о заминировании госучреждений.

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