26 сентября 2025, 16:14

Бывшую чиновницу Волыни подозревают в растрате более 7,5 млн грн на школьное оборудование

26 сентября 2025, 16:14
Фото: Офис Генерального прокурора
Бывшей руководительнице Управления образования и науки Волынской ОГА сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств на миллионы гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Действия должностного лица квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает растрату в особо крупных размерах со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения.

По данным следствия, в ноябре и декабре 2022 года управление образования приобрело для школьных укрытий 143 комплекта телевизионного и аудиовизуального оборудования. На эти закупки из бюджета потратили более 25,4 млн грн. Экспертиза показала, что реальная стоимость оборудования была значительно ниже. Разница между рыночной ценой и суммой, уплаченной управлением, составила более 7,5 млн грн.

Бывшая руководительница управления образования Волыни под подозрением

Документирование и разоблачение нарушений проводили прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции. Оперативное сопровождение осуществлял Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Досудебное расследование продолжается, в настоящее время проверяются все обстоятельства дела.

По инкриминируемой статье бывшей чиновнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Также предусмотрено ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискация имущества.

Напомним, в Харьковской области планируется строительство нового укрытия для лицея. Теперь известно, что современное сооружение площадью почти 1 500 кв. м позволит одновременно обучаться более 1 500 ученикам и проводить уроки в две смены.

26 сентября 2025
