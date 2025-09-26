В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
Полицейские сообщили о подозрении директору автошколы, которая за деньги оформляла "выпускников", фактически не посещавших занятий
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, женщина за деньги вносила ложные сведения в госреестр МВД о прохождении практических занятий по вождению. На основании этих данных клиенты получали официальные свидетельства об окончании автошколы.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы 36-летней подозреваемой. Изъяли документы, печати, медицинские справки, деньги и черновые записи.
Директору сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366). Ей грозит до трех лет ограничение свободы.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу дельцов, которые за 8 тысяч гривен оформляли фиктивные документы для будущих водителей.