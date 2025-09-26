00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении

Фото: полиция
Полицейские сообщили о подозрении директору автошколы, которая за деньги оформляла "выпускников", фактически не посещавших занятий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, женщина за деньги вносила ложные сведения в госреестр МВД о прохождении практических занятий по вождению. На основании этих данных клиенты получали официальные свидетельства об окончании автошколы.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы 36-летней подозреваемой. Изъяли документы, печати, медицинские справки, деньги и черновые записи.

Директору сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366). Ей грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу дельцов, которые за 8 тысяч гривен оформляли фиктивные документы для будущих водителей.

