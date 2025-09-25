Фото: Национальная полиция Украины

Женщина из Житомира обратилась в полицию из-за систематического насилия сына, долгое время ее унижавшего

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире правоохранители сообщили местному жителю о подозрении в систематическом домашнем насилии против матери-пенсионерки. По данным полиции, мужчина длительное время злоупотреблял алкоголем, после чего устраивал конфликты дома. Он оскорблял и унижал мать, применял нецензурную лексику и выражал угрозы.

Пострадавшая женщина обратилась за помощью к правоохранителям, когда поняла, что самостоятельно справиться с сыном не сможет. Полицейские не раз фиксировали случаи агрессивного поведения мужчины. В результате на него составлялись административные протоколы и налагались штрафы, а также применялись срочные запретительные предписания. Однако такие меры не остановили его действия.

Из-за повторяющихся случаев насилия следователи начали уголовное производство. Фигуранту объявили о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины ("Домашнее насилие").

Мужчине может грозить наказание от общественных работ до лишения свободы сроком до двух лет. Окончательное решение примет суд.

