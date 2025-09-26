00:50  26 вересня
26 вересня 2025, 16:14

Колишню посадовицю Волині підозрюють у розтраті понад 7,5 млн грн на шкільне обладнання

26 вересня 2025, 16:14
Фото: Офіс Генерального прокурора
Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської ОДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів на мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Дії посадовиці кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, що передбачає розтрату в особливо великих розмірах із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у листопаді та грудні 2022 року управління освіти придбало для шкільних укриттів 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На ці закупівлі з бюджету витратили понад 25,4 млн грн. Експертиза показала, що реальна вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між ринковою ціною та сумою, сплаченою управлінням, склала понад 7,5 млн грн.

Колишня керівниця управління освіти Волині під підозрою

Документування та викриття порушень проводили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Національної поліції. Оперативний супровід здійснював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Досудове розслідування триває, наразі перевіряються всі обставини справи.

За інкримінованою статтею колишній посадовиці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Також передбачене обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і конфіскація майна.

Нагадаємо, на Харківщині планується будівництво нового укриття для ліцею. Тепер відомо, що сучасна споруда площею майже 1 500 кв. м дозволить одночасно навчатися понад 1 500 учням і проводити уроки у дві зміни.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
