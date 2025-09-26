Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишній керівниці Управління освіти і науки Волинської ОДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів на мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Дії посадовиці кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, що передбачає розтрату в особливо великих розмірах із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у листопаді та грудні 2022 року управління освіти придбало для шкільних укриттів 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На ці закупівлі з бюджету витратили понад 25,4 млн грн. Експертиза показала, що реальна вартість обладнання була значно нижчою. Різниця між ринковою ціною та сумою, сплаченою управлінням, склала понад 7,5 млн грн.

Колишня керівниця управління освіти Волині під підозрою

Документування та викриття порушень проводили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Національної поліції. Оперативний супровід здійснював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Досудове розслідування триває, наразі перевіряються всі обставини справи.

За інкримінованою статтею колишній посадовиці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Також передбачене обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і конфіскація майна.

