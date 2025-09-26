Фото: ОГП

В "Укрзализныце" разоблачили схему, из-за которой компания потеряла более 9 миллионов гривен. Речь идет о региональном филиале "Одесская железная дорога"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в 2023 году начальники восьми станций сознательно не оформляли акты о задержке частных грузовых вагонов, которые оставались на путях сверх разрешенного срока. Это позволяло компаниям избегать оплаты за простой. В некоторых случаях вагоны стояли без движения больше месяца.

Действия чиновников нанесли значительный ущерб для "Укрзализныци" – более чем на 9 млн грн.

Всем восьми начальникам сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Правоохранители провели более 20 обысков у подозреваемых и на станциях, изъяли документы, компьютеры и телефоны.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигурантов.

