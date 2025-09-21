Иллюстративное фото

На Волыни прокуроры отстояли приговор гражданину РФ. Его признали виновным в изнасиловании ребенка

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

В Волынской области в суде апелляционной инстанции рассматривали приговор для 34-летнего мужчины (гражданин РФ, проживающий в Луцке). Он не раз насиловал 12-летнюю девочку.

Доказали, что в октябре 2023 и в марте 2024 года мужчина гостил в доме. Тогда он залезал в постель к спящему ребенку и насиловал его. Сейчас он находится под стражей.

Прокуроры отстояли приговор мужчине. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

"Досудебное расследование и судебное разбирательство проводились с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования подвергшегося насилию ребенка", - отмечается в прокуратуре.

Ранее сообщалось о задержании мужчины в Николаевской области за изнасилование односельчанки. Правоохранители проверяют, могли ли быть и другие случаи насилия с его участием.