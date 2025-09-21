Ілюстративне фото

На Волині прокурори відстояли вирок громадянину РФ. Його визнали винним у зґвалтуванні дитини

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

У Волинській області в суді апеляційної інстанції розглядали вирок для 34-річного чоловіка (громадянин РФ, який проживає в Луцьку). Він неодноразово ґвалтував 12-річну дівчинку.

Довели, що в жовтні 2023 року та в березні 2024 року чоловік гостював у будинку. Тоді він залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її. Зараз він знаходиться під вартою.

Прокурори відстояли вирок чоловіку. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

"Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства", - зазначається в прокуратурі.

Раніше повідомлялося про затримання чоловіка на Миколаївщині за зґвалтування односельчанки. Правоохоронці наразі перевіряють, чи могли бути й інші випадки насильства з його участю.