13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
21 вересня 2025, 12:00

На Волині судили росіянина, який зґвалтував 12-річну дівчинку

21 вересня 2025, 12:00
На Волині прокурори відстояли вирок громадянину РФ. Його визнали винним у зґвалтуванні дитини

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

У Волинській області в суді апеляційної інстанції розглядали вирок для 34-річного чоловіка (громадянин РФ, який проживає в Луцьку). Він неодноразово ґвалтував 12-річну дівчинку.

Довели, що в жовтні 2023 року та в березні 2024 року чоловік гостював у будинку. Тоді він залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її. Зараз він знаходиться під вартою.

Прокурори відстояли вирок чоловіку. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

"Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства", - зазначається в прокуратурі.

Раніше повідомлялося про затримання чоловіка на Миколаївщині за зґвалтування односельчанки. Правоохоронці наразі перевіряють, чи могли бути й інші випадки насильства з його участю.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
