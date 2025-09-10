07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
07:33  10 вересня
У Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 09:16

Масштабна пожежа: на Волині після атаки РФ горіло підприємство

10 вересня 2025, 09:16
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі 10 вересня російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві в Луцькому районі

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 м².

Надзвичайники працювали кілька годин. Пожежу вдалося повністю ліквідувати вранці.

За даними ДСНС, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російські війська атакували Луцьк безпілотниками.

Росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли рятувальники ДСНС Волинська область підприємство
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 10:40
Масована атака: що відомо про пошкодження у Вінниці та Львові
10 вересня 2025, 10:18
Туск підтвердив, що Польщу атакували російські дрони
10 вересня 2025, 10:02
Росія вдарила по Україні 415 дронами та 43 ракетами: вісім БпЛА залетіли до Польщі
10 вересня 2025, 09:46
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджені склади
10 вересня 2025, 09:32
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині зросла до 25
10 вересня 2025, 09:01
На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені
10 вересня 2025, 08:46
Комбінована атака по Житомирщині: пошкоджені підприємства, загинула людина
10 вересня 2025, 08:31
"Це акт агресії": Польща збила російські дрони над своєю територією
10 вересня 2025, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »