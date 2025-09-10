Фото: ДСНС

Вночі 10 вересня російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві в Луцькому районі

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 м².

Надзвичайники працювали кілька годин. Пожежу вдалося повністю ліквідувати вранці.

За даними ДСНС, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російські війська атакували Луцьк безпілотниками.

Росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.