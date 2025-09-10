07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
07:33  10 сентября
В Полтаве нашли убитой 22-летнюю девушку
10 сентября 2025, 08:13

Атака дронов на Луцк: что известно

10 сентября 2025, 08:13
Фото: armyinform
В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Луцк беспилотниками

Об этом сообщает городской голова города Игорь Полищук, передает RegioNews.

Жертв и пострадавших нет. Информация о серьезных повреждениях инфраструктуры отсутствует.

По данным чиновника, местные жители сообщают об обломках вражеских БПЛА, обнаруженных в нескольких локациях громады. На местах работают соответствующие службы.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.

