Фото: armyinform

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Луцк беспилотниками

Об этом сообщает городской голова города Игорь Полищук, передает RegioNews.

Жертв и пострадавших нет. Информация о серьезных повреждениях инфраструктуры отсутствует.

По данным чиновника, местные жители сообщают об обломках вражеских БПЛА, обнаруженных в нескольких локациях громады. На местах работают соответствующие службы.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты. Также россияне атаковали беспилотниками и ракетами Львов.