Фото: armyinform

В ніч на 10 вересня російські війська атакували Луцьк безпілотниками

Про це повідомляє міський голова міста Ігор Поліщук, передає RegioNews.

Жертв і постраждалих немає. Інформація про серйозні пошкодження інфраструктури відсутня.

За даними посадовця, місцеві жителі повідомляють про уламки ворожих БпЛА, виявлені в кількох локаціях громади. На місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. Також росіяни атакували безпілотниками та ракетами Львів.