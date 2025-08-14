скриншот с видео

Об этом сообщает патрульная полиция Волынской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел после того, как соседка услышала сильный грохот и увидела пострадавшую на крыше пристройки. Женщина была травмирована, но в сознании. Она сообщила, что в ее квартире остался мужчина, не способный самостоятельно передвигаться.

На место прибыли патрульные и спасатели. Совместными усилиями они сняли пострадавшую с крыши и передали бригаде скорой помощи. Параллельно службы добрались до квартиры, чтобы проверить состояние мужчины, и сообщили о ситуации его родственников.

В полиции отметили, что благодаря оперативным действиям удалось избежать более тяжелых последствий. Правоохранители призвали жителей не оставаться наедине с проблемами и своевременно обращаться за помощью к близким или специалистам.

