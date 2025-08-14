скріншот із відео

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області, передає RegioNews.

Інцидент стався після того, як сусідка почула сильний гуркіт і побачила постраждалу на даху прибудови. Жінка була травмована, але при свідомості. Вона повідомила, що в її квартирі залишився чоловік, який не здатен самостійно пересуватися.

На місце прибули патрульні та рятувальники. Спільними зусиллями вони зняли постраждалу з даху та передали бригаді швидкої допомоги. Паралельно служби дісталися до квартири, щоб перевірити стан чоловіка, і повідомили про ситуацію його родичів.

У поліції зазначили, що завдяки оперативним діям вдалося уникнути більш тяжких наслідків. Правоохоронці закликали мешканців не залишатися наодинці з проблемами та своєчасно звертатися по допомогу до близьких чи фахівців.

