14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 19:22

Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн

13 августа 2025, 19:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 000 грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

Такая инициатива правительства будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продолжения. Она позволит поддержать врачей, начинающих профессиональный путь в медучреждениях общин с критической потребностью в своевременной и качественной медицинской помощи.

"Чтобы получить одноразовую выплату, врач должен найти на Едином вебпортале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины). Нужно связаться с избранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить по меньшей мере трехлетний договор о работе. Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение – выдает письмо, подтверждающее свое соответствие требованиям Постановления о расположении и укомплектованности должностей", - сообщили в ведомстве.

В Харьковской ОВА напоминают, что выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий.

Напомним, Харьковщина и ЮНИСЕФ при поддержке Харьковской ОВА расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых общин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область МОЗ Харьковская ОВА медицина врачи помощь
Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса
13 августа 2025, 15:04
Швейцария обеспечивает Харьковщину питьевой водой: как это работает
13 августа 2025, 14:29
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Днепре массово появились сороконожки: что о них говорят специалисты
13 августа 2025, 21:10
В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина
13 августа 2025, 20:31
На Волыни изъяли контрафакт на 2,6 млн грн в гараже 33-летнего мужчины
13 августа 2025, 20:14
Наталья Могилевская рассказала, какой доход считает комфортным для жизни в Киеве
13 августа 2025, 19:58
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
На Аляске Трамп намерен договориться с Путиным о прекращении боевых действий
13 августа 2025, 19:28
В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
13 августа 2025, 18:59
Обещал помочь бежать за границу: в Винницкой области судили госисполнителя за получение взятки
13 августа 2025, 18:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »