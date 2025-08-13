Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и прифронтовых территориях, могут получить от государства 200 000 грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

Такая инициатива правительства будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продолжения. Она позволит поддержать врачей, начинающих профессиональный путь в медучреждениях общин с критической потребностью в своевременной и качественной медицинской помощи.

"Чтобы получить одноразовую выплату, врач должен найти на Едином вебпортале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины). Нужно связаться с избранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить по меньшей мере трехлетний договор о работе. Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение – выдает письмо, подтверждающее свое соответствие требованиям Постановления о расположении и укомплектованности должностей", - сообщили в ведомстве.

В Харьковской ОВА напоминают, что выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином вебпортале вакансий.

