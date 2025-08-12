На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
В Житомирской области правоохранители предотвратили самоубийство 37-летней женщины, пытавшейся прыгнуть с моста
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в отделение полиции №3 в пгт Хорошев поступило сообщение о намерении женщины совершить самоубийство.
На место инцидента немедленно отправились офицер общины и патрульные из сектора реагирования.
Женщина находилась на краю моста, намереваясь прыгнуть в воду. Правоохранителям удалось оперативно установить контакт с пострадавшей, оказать ей эмоциональную поддержку и применяя психологические методы, убедить отказаться от трагических намерений.
После спасения женщину передали медикам, которые госпитализировали ее в местную больницу.
Напомним, в Днепропетровской области нашли повешенным 17-летнего парня. Юноша воспитывался в приемной семье, а предварительной версией причин трагедии называют безответную любовь. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все подробности инцидента.