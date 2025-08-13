14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 14:50

В Павлограде 4-летний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя

13 августа 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП, вызванного пьяным водителем

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня на улице Успенской, когда 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ford".

По результатам расследования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за столкновения малолетний пассажир "ВАЗ" получил серьезные телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое.

Руководитель Павлоградской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении нарушителя. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Согласно законодательству, мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами.

При рассмотрении дела водитель находится под арестом.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге на участке дороги Развилка произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. 22-летний водитель Toyota погиб после того, как его машину развернуло и отбросило в столб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Павлоград ребенок пострадавший дети ДТП авария травмы пьяный водитель
Смертельная авария в Кривом Роге: тело 22-летнего водителя долго не могли деблокировать с авто
13 августа 2025, 14:32
В Черкассах осудили водителя, сбившего двух подростков – один из них погиб
13 августа 2025, 11:34
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"
13 августа 2025, 16:37
Новая афера с номерами и банковскими счетами: как не стать жертвой мошенников
13 августа 2025, 16:32
В Кировоградской области в гараже обнаружили тайник с сотнями килограммов взрывчатки и минами
13 августа 2025, 16:11
В Черкасской области 39-летний мужчина застрелил собаку, подозревая ее в краже птицы
13 августа 2025, 15:59
Во Львове сделали операцию 102-летнему мужчине
13 августа 2025, 15:44
В Киевской области заметили Tesla Cybertruck: стоимость такой модели стартует от 100 000$
13 августа 2025, 15:22
На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
13 августа 2025, 15:19
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах
13 августа 2025, 15:07
Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса
13 августа 2025, 15:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »