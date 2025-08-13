фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня на улице Успенской, когда 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ford".

По результатам расследования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Из-за столкновения малолетний пассажир "ВАЗ" получил серьезные телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое.

Руководитель Павлоградской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении нарушителя. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Согласно законодательству, мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами.

При рассмотрении дела водитель находится под арестом.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге на участке дороги Развилка произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. 22-летний водитель Toyota погиб после того, как его машину развернуло и отбросило в столб.