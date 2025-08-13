скріншот із відео

На трасі Луцьк–Львів поблизу села Стоянів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю комбайна з причепом

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За попередніми даними, транспортний засіб збив відбійник та злетів у кювет, де пізніше знайшли тіло людини.

Очевидці повідомляють, що аварія виглядала масштабно, а на місце події одразу прибули кілька екіпажів поліції та бригади екстреної медичної допомоги. Правоохоронці огородили територію та почали документувати обставини ДТП, опитують свідків і встановлюють всі деталі трагедії.

На даний момент не уточнено особу загиблої та причини, які призвели до втрати контролю над комбайном. Розслідування триває, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, 11 серпня на Івано-Франківщині сталося кілька аварій, в одній з яких постраждав 16-річний підліток. Одне зі зіткнень сталося через порушення правил дорожнього руху на перехресті.