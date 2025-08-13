14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 17:56

На трасі Луцьк - Львів комбайн смертельно травмував 59-річну велосипедистку

13 серпня 2025, 17:56
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

На трасі Луцьк–Львів поблизу села Стоянів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю комбайна з причепом

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За попередніми даними, транспортний засіб збив відбійник та злетів у кювет, де пізніше знайшли тіло людини.

Очевидці повідомляють, що аварія виглядала масштабно, а на місце події одразу прибули кілька екіпажів поліції та бригади екстреної медичної допомоги. Правоохоронці огородили територію та почали документувати обставини ДТП, опитують свідків і встановлюють всі деталі трагедії.

На даний момент не уточнено особу загиблої та причини, які призвели до втрати контролю над комбайном. Розслідування триває, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, 11 серпня на Івано-Франківщині сталося кілька аварій, в одній з яких постраждав 16-річний підліток. Одне зі зіткнень сталося через порушення правил дорожнього руху на перехресті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область траса ДТП аварія загибель смерть розслідування Луцьк
На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок
13 серпня 2025, 15:19
У Павлограді 4-річна дитина постраждала в аварії через нетверезого водія
13 серпня 2025, 14:50
Смертельна аварія в Кривому Розі: тіло 22-річного водія не могли деблокувати з авто
13 серпня 2025, 14:32
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Черкащині автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
13 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні буде найкомфортніша погода у Європі
13 серпня 2025, 18:41
На Дніпропетровщині п'яний водій мотоцикла збив 16-річну дівчину та втік з місця ДТП
13 серпня 2025, 18:10
СБУ оголосила в розшук чинного нардепа
13 серпня 2025, 18:09
Стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами
13 серпня 2025, 17:55
Поліція встановлює обставини вибуху на Одещині
13 серпня 2025, 17:43
Рейдерське захоплення на узбережжі Дніпра: власнику завдано 14,6 млн грн збитків
13 серпня 2025, 17:32
У Тернополі хлопець здав у ломбард телефон знайомої
13 серпня 2025, 17:29
На Миколаїівщині судили військового, який кинув гранату в ТЦК
13 серпня 2025, 17:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »