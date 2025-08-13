14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 15:19

На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет

13 августа 2025, 15:19
фото: ГПСУ
33-летний житель города Любомль продавал через Telegram-канал незаконно изготовленные табачные изделия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что мужчина не был зарегистрирован как предприятие и работал без лицензии на торговлю подакцизными товарами. Незаконную продукцию он хранил в гараже, а заказ посылал по почте, используя вымышленные данные.

Во время обыска у него было изъято около 33 тысяч пачек контрафактных сигарет, часть из которых была оклеена марками акцизного налога с признаками подделки. Также изъяты наличные деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

Общая стоимость табачной продукции превышает 2,6 миллиона гривен.

Напомним, на Волыни задержали контрабандистов, пытавшихся переместить партию сигарет дроном. У злоумышленников были изъяты: беспилотный летательный аппарат типа "самолет", катапульта и резина для запуска БпЛА, ноутбук для управления дроном, комплектующие и аккумуляторы для беспилотника, а также сигареты марки "LIFA" без акцизных марок.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
