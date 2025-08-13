На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
33-летний житель города Любомль продавал через Telegram-канал незаконно изготовленные табачные изделия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители установили, что мужчина не был зарегистрирован как предприятие и работал без лицензии на торговлю подакцизными товарами. Незаконную продукцию он хранил в гараже, а заказ посылал по почте, используя вымышленные данные.
Во время обыска у него было изъято около 33 тысяч пачек контрафактных сигарет, часть из которых была оклеена марками акцизного налога с признаками подделки. Также изъяты наличные деньги в иностранной валюте, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.
Общая стоимость табачной продукции превышает 2,6 миллиона гривен.
Напомним, на Волыни задержали контрабандистов, пытавшихся переместить партию сигарет дроном. У злоумышленников были изъяты: беспилотный летательный аппарат типа "самолет", катапульта и резина для запуска БпЛА, ноутбук для управления дроном, комплектующие и аккумуляторы для беспилотника, а также сигареты марки "LIFA" без акцизных марок.