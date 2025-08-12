Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Одно ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Чорновила в Косово. Там столкнулись автомобили Audi 100 и Volkswagen Golf. 21-летний водитель Audi 100 не предпочел в движении и выехал на главную дорогу. Из-за этого он столкнулся с Volkswagen Golf, которым управлял 18-летний водитель.

В результате ДТП 16-летний пассажир "Audi 100" получил травмы. Его госпитализировали медики. Известно, что оба водителя были трезвыми.

В Богородчанах произошла авария с участием автомобиля Dacia Logan и мотоцикла Honda CB-500. 38-летний водитель авто возвращал, и не предпочел в движении мотоцикл. В результате столкновения пострадал 29-летний пассажир мотоцикла.

"Прикарпатская полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Внимательно следите за дорожными обстоятельствами и скоростным режимом. Напоминаем, что от вашей осторожности зависит безопасность не только ваша, но и пассажиров, других участников дорожного движения и пешеходов", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.