Фото: Свои/Кривой Рог

На участке дороги Развилка в Кривом Роге столкнулись два автомобиля, один из которых после удара врезался в столб

Об этом сообщает "Свои.Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на участке дороги, известном как Развилка. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, 22-летний местный житель, на большой скорости столкнулся с Ford, после чего его машину развернуло и отбросило в столб. В результате удара водитель погиб на месте.

После аварии тело водителя оказалось зажатым в салоне изувеченного автомобиля. Для его деблокирования потребовалась помощь спасателей. Параллельно на месте работали медики и другие экстренные службы.

Свидетели происшествия сообщили, что Toyota двигалась со стороны Днепра. Столкновение произошло внезапно, и водитель не успел избежать удара. Обстоятельства аварии и точная причина ДТП будут установлены следователями.

