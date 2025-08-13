14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 14:32

Смертельная авария в Кривом Роге: тело 22-летнего водителя долго не могли деблокировать с авто

13 августа 2025, 14:32
Фото: Свои/Кривой Рог
На участке дороги Развилка в Кривом Роге столкнулись два автомобиля, один из которых после удара врезался в столб

Об этом сообщает "Свои.Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на участке дороги, известном как Развилка. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, 22-летний местный житель, на большой скорости столкнулся с Ford, после чего его машину развернуло и отбросило в столб. В результате удара водитель погиб на месте.

После аварии тело водителя оказалось зажатым в салоне изувеченного автомобиля. Для его деблокирования потребовалась помощь спасателей. Параллельно на месте работали медики и другие экстренные службы.

Свидетели происшествия сообщили, что Toyota двигалась со стороны Днепра. Столкновение произошло внезапно, и водитель не успел избежать удара. Обстоятельства аварии и точная причина ДТП будут установлены следователями.

Ранее сообщалось, что на грунтовой дороге в селе Черемошна Ивано-Франковской области перевернулся автомобиль УАЗ-31512. По данным полиции, водитель выехал за пределы дороги и врезался в габион, в результате чего погиб пассажир.

