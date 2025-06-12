На Волыни мужчина хранил почти килограмм каннабиса и выращивал более 200 растений конопли

фото: Национальная полиция

Недавно правоохранители Ковеля провели проверку по месту жительства 44-летнего мужчины, во время которой нашли и изъяли наркотические вещества и растения конопли

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в помещении правонарушителя нашли устройство для употребления наркотиков, пять банок емкостью 300 мл с веществом, похожим на каннабис, а также четыре емкости с семенами конопли.

На приусадебном участке правоохранители обнаружили 262 растения конопли.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, на Хмельнитчине задержали 10 злоумышленников, которые зарабатывали на наркотиках. Теперь им грозит тюрьма.

Ранее на Днепропетровщине разоблачили "нарко-бизнес". Злоумышленники производили Альфа-PVP, амфетамин в двух нарколабораториях, которые они обустроили в Криворожском районе. Правоохранители изъяли у них наркотиков более чем на 20 миллионов гривен.