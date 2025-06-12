На Волині чоловік зберігав майже кілограм канабісу та вирощував понад 200 рослин конопель

фото: Національна поліція

Нещодавно правоохоронці Ковеля провели перевірку за місцем проживання 44-річного чоловіка, під час якої знайшли та вилучили наркотичні речовини і рослини конопель

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в помешканні правопорушника знайшли пристрій для вживання наркотиків, п'ять банок ємкістю 300 мл із речовиною, схожою на канабіс, а також чотири ємкості з насінням конопель.

На присадибній ділянці правоохоронці виявили 262 рослини конопель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали 10 зловмисників, які заробляли на наркотиках. Тепер їм загрожує в'язниця.

Раніше на Дніпропетровщині викрили "нарко-бізнес". Зловмисники виготовляли Альфа-PVP, амфетамін у двох нарколабораторіях, які вони облаштували в Криворізькому районі. Правоохоронці вилучили в них наркотиків на понад 20 мільйонів гривень.