Трагический конфликт в Полтавской области: женщина умерла от рук знакомого

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 10 июня в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации женщины без сознания с тяжкими телесными повреждениями.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа.

Полиция установила, что между 50-летней женщиной и 44-летним мужчиной на переулке Героев Мариуполя произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил ей тяжелые травмы.

Пострадавшую доставили в реанимацию, однако утром 11 июня женщина скончалась.

Открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Одещине мужчина до смерти избил жену. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.