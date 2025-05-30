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В Хмельницкой области задержали 10 злоумышленников, которые зарабатывали на наркотиках. Теперь им грозит тюрьма

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 10 участников группировки в Хмельницкой области. Известно, что злоумышленники сбывали амфетамин и шишки каннабиса из-за закладок и "из рук в руки" в области. При этом в другие регионы они отправляли товар "по почте". Сейчас всем сообщено о подозрении и избранных мерах.

Организатором оказался местный житель с криминальным прошлым. Он также привлек к "бизнесу" жителей из других областей. Вместе они торговали амфетамином и шишками каннабиса. Амфетамин лидер группировки закупал оптовыми партиями у киевлян – от 100 до 300 граммов, а также производил в жилищах своих подельников.

В городе Полонное Хмельницкой области организатор оборудовал лабораторию для выращивания каннабиса. Впоследствии "товар" продавали через "нарко-курьеров" или через почту.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили "нарко-бизнес". Злоумышленники производили Альфа-PVP, амфетамин в двух нарколабораториях, которые они обустроили в Криворожском районе. Правоохранители изъяли у них наркотиков более чем на 20 миллионов гривен.