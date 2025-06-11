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Об этом сообщает полиция Черкасчины, передает RegioNews.

В Черкассах возбуждено уголовное производство по деятельности группы лиц, занимавшихся изготовлением и распространением порноконтента. Информация об этом поступила в районное управление полиции от заявителя, который сообщил о подозрительной активности в одном из офисных помещений города.

По словам заявителя, в указанном офисе находились женщины, осуществлявшие трансляции интимного характера на иностранных вебсайтах. Эта информация стала основанием для начала расследования, которое ведут правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции. Полиция проводит комплекс следственных и процессуальных действий по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители призывают граждан сообщать о любых подобных фактах. Работа направлена на прекращение незаконного распространения такого контента и привлечение виновных к ответственности.

Напомним, в Черкассах женщина на электросамокате попала в ДТП с легковушкой.