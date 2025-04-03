Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили наркодилеров в Днепропетровской области. Они продавали запрещенные вещества в разные регионы через почту

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении десяти участников преступной наркогруппировки. Организатором оказался житель Кривого Рога. К "бизнесу" он привлек своих знакомых.

Злоумышленники производили Альфа-PVP, амфетамин в двух нарколабораториях, которые они обустроили в Криворожском районе.

Сбывали каннабис, амфетамин, метамфетамин, МДМА, 4-ММС, галлюциногенные грибы на территории Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской и Николаевской областей. Продажа проходила по почте. Стоимость наркотиков, изъятых правоохранителями, превышает 20 миллионов гривен. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 в тюрьме проведет житель Ровенщины за сбыт метамфетамина. У него изъяли наркотиков более чем на 60 тысяч гривен.