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11 июня 2025, 15:18

Нож и смертельная ссора в Кривом Роге: полиция нашла подозреваемого

11 июня 2025, 15:18
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Фото: полиция Днепропетровской области
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33-летний местный житель смертельно ранил знакомую во время ссоры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

В Кривом Роге полиция раскрыла убийство, произошедшее в Металлургическом районе города. 6 июня на одной из улиц обнаружили тело 45-летней женщины. Следователи выяснили, что конфликт между знакомыми перерос в смертельную ссору. Муж ударил женщину ножом в грудь, и полученное ранение стало для нее смертельным.

После совершенного злоумышленник покинул место преступления и скрывался. Полицейские провели оперативные мероприятия, чтобы найти подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом. Правоохранители быстро задержали мужчину и изъяли нож, ставший орудием убийства.

Задержанному уже объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает следственные действия, чтобы собрать все необходимые доказательства.

Правоохранители также призывают местных жителей сообщать о любых подозрительных действиях или конфликтах, которые могут привести к тяжелым последствиям. Соответствующая работа поможет предотвратить преступления и сохранить жизнь людей.

Ранее сообщалось, что семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией.

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