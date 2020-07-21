Полиция усилила меры безопасности в Киеве
Под усиленным контролем правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.
В полиции напомнили, как правильно вести себя на улицах и в помещениях в случае выявления взрывоопасных или подозрительных предметов.
Полиция призвала сохранять спокойствие и не провоцировать панику.
Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города К обеспечению публичной безопасности и общественного порядка...Опубликовано Полиция Киева Вторник, 21 июля 2020 г.
Напомним, сегодня в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.
После этого, волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Сообщают о "минировании" в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.