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21 июля 2020, 19:16 3

Полиция усилила меры безопасности в Киеве

21 июля 2020, 19:16 3
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Задействовали дополнительные наряды полиции и Нацгвардии Украины
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Под усиленным контролем правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

В полиции напомнили, как правильно вести себя на улицах и в помещениях в случае выявления взрывоопасных или подозрительных предметов.

Полиция призвала сохранять спокойствие и не провоцировать панику.

Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города К обеспечению публичной безопасности и общественного порядка...

Опубликовано Полиция Киева Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, сегодня в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.

После этого, волна "минирований" прокатилась по всей Украине. Сообщают о "минировании" в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье.

Киев полиция охрана Нацгвардия минирование порядок
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