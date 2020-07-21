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В зоне ООС умер один из раненых сегодня на Донбассе военных
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21 июля 2020, 19:34 1

В зоне ООС умер один из раненых сегодня на Донбассе военных

21 июля 2020, 19:34 1
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Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью
Фото: УП
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Один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, скончался в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

В общем, с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 21 июля 2020 г.

Напомним, сегодня 21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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