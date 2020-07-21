В зоне ООС умер один из раненых сегодня на Донбассе военных
Один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, скончался в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
В общем, с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.
С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 21 июля 2020 г.
Напомним, сегодня 21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.