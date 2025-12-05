17:25  05 грудня
05 грудня 2025, 20:16

У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою

05 грудня 2025, 20:16
Фото: пресслужба поліції
Поліція затримала 43-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні сексуального насильства щодо 12-річної дівчинки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 153 та частиною 3 статті 156-1 Кримінального кодексу України. Наразі тривають процесуальні дії щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, підозрюваний, приватний підприємець, з вересня спілкувався з дівчинкою через месенджери на відверті теми та пропонував особисті зустрічі.

Дівчинка, не усвідомлюючи небезпеки через свій вік, погодилась на зустріч. Чоловік приїхав на власному автомобілі і під час зустрічі вчинив стосовно неї протиправні дії.

Інцидент було зафіксовано лише через кілька днів після події. Правоохоронці відділу поліції №3 Вінницького районного управління оперативно провели слідчі дії та затримали підозрюваного.

Раніше повідомлялося, на Вінничині до суду передали обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував 10-річну дитину, користуючись її вразливим станом та довірою до нього.

