У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
Поліція затримала 43-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні сексуального насильства щодо 12-річної дівчинки
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 153 та частиною 3 статті 156-1 Кримінального кодексу України. Наразі тривають процесуальні дії щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даними слідства, підозрюваний, приватний підприємець, з вересня спілкувався з дівчинкою через месенджери на відверті теми та пропонував особисті зустрічі.
Дівчинка, не усвідомлюючи небезпеки через свій вік, погодилась на зустріч. Чоловік приїхав на власному автомобілі і під час зустрічі вчинив стосовно неї протиправні дії.
Інцидент було зафіксовано лише через кілька днів після події. Правоохоронці відділу поліції №3 Вінницького районного управління оперативно провели слідчі дії та затримали підозрюваного.
Раніше повідомлялося, на Вінничині до суду передали обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував 10-річну дитину, користуючись її вразливим станом та довірою до нього.