На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вінницькій області до суду скерували обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачують у неодноразовому зґвалтуванні 10-річної дитини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений, користуючись вразливим станом дитини та її довірою, неодноразово вчиняв щодо неї протиправні дії.

Слідчі завершили досудове розслідування і передал исправу до суду

Чоловіку інкримінують ч.ч. 4 і 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, учинене повторно.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.