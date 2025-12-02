13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 14:41

На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини

02 грудня 2025, 14:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Вінницькій області до суду скерували обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачують у неодноразовому зґвалтуванні 10-річної дитини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений, користуючись вразливим станом дитини та її довірою, неодноразово вчиняв щодо неї протиправні дії.

Слідчі завершили досудове розслідування і передал исправу до суду

Чоловіку інкримінують ч.ч. 4 і 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, учинене повторно.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
