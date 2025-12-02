В Винницкой области мать и дочь-подросток отравились угарным газом

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Новая Ободовка Винницкой области 35-летняя женщина и ее 14-летняя дочь отравились угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что вероятной причиной инцидента стала неисправность печного отопления

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели отмечают своевременную проверку и надлежащее обслуживание отопительных приборов и дымоходов помогают избежать подобных трагедий.

Напомним, в Каменском на Днепропетровщине трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел вечером 20 ноября в частном доме, где по предварительным данным неисправно работала газовая колонка. Пострадали дети 5, 12 и 13 лет.