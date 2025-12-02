08:20  02 декабря
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 08:39

В Винницкой области мать и дочь-подросток отравились угарным газом

02 декабря 2025, 08:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Новая Ободовка Винницкой области 35-летняя женщина и ее 14-летняя дочь отравились угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что вероятной причиной инцидента стала неисправность печного отопления

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели отмечают своевременную проверку и надлежащее обслуживание отопительных приборов и дымоходов помогают избежать подобных трагедий.

Напомним, в Каменском на Днепропетровщине трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел вечером 20 ноября в частном доме, где по предварительным данным неисправно работала газовая колонка. Пострадали дети 5, 12 и 13 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область угарный газ подросток девочка мать ГСЧС больница
Брат убил брата: в Винницкой области 17-летний подросток подозревается в убийстве старшего родственника
28 ноября 2025, 20:42
В Винницкой области разоблачили сеть по реализации жидкостей для электронных сигарет
28 ноября 2025, 11:37
В Винницкой области двое детей и женщина отравились угарным газом
27 ноября 2025, 09:11
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Украине изменились цены на фрукты: сколько теперь стоят яблоки и мандарины
02 декабря 2025, 10:00
Во Львовской области в автобусе нашли спрятанные ювелирные украшения, которые пытались вывезти из Украины
02 декабря 2025, 09:54
В Хмельницкой области мужчина умышленно поджег дом бывшей жены
02 декабря 2025, 09:46
Бойцы ГУР уничтожили пусковую установку и две РЛС россиян в Донецкой области
02 декабря 2025, 09:42
В Украине изменились цены на овощи: сколько теперь придется тратить на продукты
02 декабря 2025, 09:30
Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок
02 декабря 2025, 09:22
Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
02 декабря 2025, 09:05
Переговоры в Майами или зачем Путин имитировал поездку на фронт
02 декабря 2025, 08:56
Россияне запустили по Украине 62 дрона: ПВО обезвредила 39 БпЛА
02 декабря 2025, 08:53
Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
02 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »