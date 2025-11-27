Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели получили от медиков информацию о том, что в больницу госпитализировали 36-летнюю женщину и детей 11 и 16 лет с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

В ГСЧС напоминают, что угарный газ – бесцветный, без запаха и вкуса. Отравление может произойти незаметно, особенно во время сна. Чтобы обезопасить себя, Спасатели советуют регулярно проверять исправность газовых приборов, чистить дымоходы и вентиляцию, установить сигнализатор угарного газа.

