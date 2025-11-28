Фото: БЭБ

Полиция разоблачила группу, которая наладила продажу нелегально изготовленных подакцизных товаров – никотинсодержащих смесей и жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Дельцы продавали продукцию в регионе через сеть магазинов без соответствующих лицензий.

Правоохранители провели семь одновременных обысков в местах реализации и хранения товара. Изъяли более 50 тысяч емкостей с ароматизаторами, глицерином и никотином, около 3,5 тысячи pod-систем и картриджей. Ориентировочная стоимость изъятого – около 5 млн грн.

Также полицейские изъяли документацию, черновые записи, ноутбуки и видеозаписи, подтверждающие незаконную деятельность.

По решению суда на изъятое имущество наложен арест. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили масштабную схему фальсификации жидкостей для электронных сигарет. Правоохранители провели 11 обысков, ориентировочная стоимость изъятого – более 10 млн грн.