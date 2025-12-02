На Вінниччині мати та донька-підліток отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Нова Ободівка на Вінниччині 35-річна жінка та її 14-річна донька отруїлися чадним газом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що ймовірною причиною інциденту стала несправність пічного опалення

Постраждалих у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Рятувальники наголошують своєчасна перевірка та належне обслуговування опалювальних приладів і димоходів допомагають уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, в Кам’янському на Дніпропетровщині троє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Інцидент стався ввечері 20 листопада у приватному будинку, де, за попередніми даними, несправно працювала газова колонка. Постраждали діти віком 5, 12 і 13 років.