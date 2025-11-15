73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет

В преддверии зимы 73-летняя Надежда Плахотнюк осталась без крова. Женщина, всю жизнь работавшая на швейной фабрике «Подолье» и заводе «Маяк», оказалась на улице из-за сноса дома на улице Дачной, где она прожила 40 лет

Об этом сообщает 20 хвилин, передает RegioNews .

По словам Надежды, она попала в больницу, а вернувшись, увидела, что ее дом уже разобрали экскаватором. В комнате остались только доски и брезент, кровати и большей части вещей не было. Несмотря на пенсию, женщина волнуется из-за холода и опасности пребывания на улице, ведь спать приходится прямо на земле.

Проблема началась после того, как застройщик выкупил земельный участок и начал строить новостройку. Хотя представитель застройщика утверждает, что предупреждал владельцев и предлагал помощь, Надежда не была сообщена о сносе дома и потеряла большинство вещей.

Женщина осталась без родных: сын умер девять лет назад, мужчина оставил ее раньше, а дочь подруги, ранее обещавшей помощь, не общается. Соседи поддерживают Надежду, приносят пищу, одеяла и матрасы, но этого недостаточно для полноценной защиты от холода и опасности.

Юристы отмечают, что прописка не дает права собственности, и единственный способ помочь госпоже Надежде — через социальные службы и городской совет, которые могут оказать временное жилье или социальную поддержку.

Надежда Плахотнюк надеется на помощь общины и городских властей, напоминая, что большую часть жизни отдала работе в пользу города и заслуживает человечной защиты в сложной ситуации.

