14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
10:17  15 ноября
В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства
15:26  15 ноября
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2025, 15:26

73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет

15 ноября 2025, 15:26
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В преддверии зимы 73-летняя Надежда Плахотнюк осталась без крова. Женщина, всю жизнь работавшая на швейной фабрике «Подолье» и заводе «Маяк», оказалась на улице из-за сноса дома на улице Дачной, где она прожила 40 лет

Об этом сообщает 20 хвилин, передает RegioNews .

По словам Надежды, она попала в больницу, а вернувшись, увидела, что ее дом уже разобрали экскаватором. В комнате остались только доски и брезент, кровати и большей части вещей не было. Несмотря на пенсию, женщина волнуется из-за холода и опасности пребывания на улице, ведь спать приходится прямо на земле.

Проблема началась после того, как застройщик выкупил земельный участок и начал строить новостройку. Хотя представитель застройщика утверждает, что предупреждал владельцев и предлагал помощь, Надежда не была сообщена о сносе дома и потеряла большинство вещей.

Женщина осталась без родных: сын умер девять лет назад, мужчина оставил ее раньше, а дочь подруги, ранее обещавшей помощь, не общается. Соседи поддерживают Надежду, приносят пищу, одеяла и матрасы, но этого недостаточно для полноценной защиты от холода и опасности.

Юристы отмечают, что прописка не дает права собственности, и единственный способ помочь госпоже Надежде — через социальные службы и городской совет, которые могут оказать временное жилье или социальную поддержку.

Надежда Плахотнюк надеется на помощь общины и городских властей, напоминая, что большую часть жизни отдала работе в пользу города и заслуживает человечной защиты в сложной ситуации.

Напомним, в Киеве в результате удара дрона-шахеда по жилому дому на Троещине пострадали бывшие работники Чернобыльской АЭС и их семьи. Именно здесь жили люди, которые в 1986 году были вынуждены покинуть Припять после аварии на ЧАЭС, оставив все имущество и дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винница Дом
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
Заказное убийство за $5 тыс.: трех участников преступной схемы задержали в Винницкой области
30 октября 2025, 15:28
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 16 ноября
15 ноября 2025, 17:56
Лекарств может не стать: россияне снова уничтожили состав одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины
15 ноября 2025, 17:25
В Никополе из-за попадания FPV-дрона пострадали пять человек
15 ноября 2025, 16:51
В Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам тюрьмы за развращение малолетних учениц
15 ноября 2025, 16:28
Зарплаты штукатуров в Украине выросли до 60 тысяч: кого работодатели готовы платить больше всего — аналитика OLX.ua
15 ноября 2025, 15:55
Раздача по 1000 грн населению — популистический, бесполезный ход, навеянный очередным призраком выборов весной
15 ноября 2025, 15:03
В Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками - прогноз экономиста
15 ноября 2025, 14:59
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
15 ноября 2025, 14:21
В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »