73-річна вінничанка опинилася на вулиці після знесення будинку, де прожила 40 років

Напередодні зими 73-річна Надія Плахотнюк залишилася без даху над головою. Жінка, яка все життя працювала на швейній фабриці «Поділля» та заводі «Маяк», опинилася на вулиці через знесення будинку на вулиці Дачній, де вона прожила 40 років

Про це повідомляє 20 хвилин, передає RegioNews.

За словами пані Надії, вона потрапила до лікарні, а повернувшись, побачила, що її будинок вже розібрали екскаватором. У кімнаті залишилися лише дошки та брезент, ліжка й більшої частини речей не було. Незважаючи на пенсію, жінка хвилюється через холод та небезпеку перебування на вулиці, адже спати доводиться просто на землі.

Проблема почалася після того, як забудовник викупив земельну ділянку та почав зводити новобудову. Хоча представник забудовника стверджує, що попереджав власників і пропонував допомогу, пані Надія не була повідомлена про знесення будинку та втратила більшість речей.

Жінка залишилася без рідних: син помер дев’ять років тому, чоловік залишив її раніше, а донька подруги, яка раніше обіцяла допомогу, не спілкується. Сусіди підтримують Надію, приносять їжу, ковдри та матраци, але цього замало для повноцінного захисту від холоду та небезпеки.

Юристи наголошують, що прописка не дає права власності, і єдиний спосіб допомогти пані Надії — через соціальні служби та міську раду, які можуть надати тимчасове житло чи соціальну підтримку.

Надія Плахотнюк сподівається на допомогу громади та міської влади, нагадуючи, що більшу частину життя віддала роботі на користь міста і заслуговує на людяний захист у складній ситуації.

Нагадаємо, у Києві внаслідок удару дрона-"шахеда" по житловому будинку на Троєщині постраждали колишні працівники Чорнобильської АЕС та їхні родини. Саме тут мешкали люди, які у 1986 році були вимушені покинути Прип’ять після аварії на ЧАЕС, залишивши все майно та рідні домівки.