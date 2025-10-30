12:13  30 октября
30 октября 2025, 15:28

Заказное убийство за $5 тыс.: трех участников преступной схемы задержали в Винницкой области

30 октября 2025, 15:28
Фото: пресс-служба полиции
Правоохранители разоблачили трех человек, готовивших заказное убийство киевлянина

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Женщина из Киева обратилась в криминальные круги с просьбой устранить мужчину, с которым у нее возникли неприязненные отношения, и предложила за это 5 тысяч долларов.

Организацией преступления занимался 49-летний заключенный Ладыжинской колонии, позиционирующий себя как "уголовный авторитет" и отбывающий 12-летний срок за разбой и вымогательство. К нему присоединились еще два осужденных – 37 и 31 лет. Фигуранты искали исполнителя, собирали информацию о месте жительства и маршрутах передвижения "жертвы".

Полиция провела обыски у подозреваемых

В июне полиция Винницкой области вместе со спецподразделениями провела обыски в местах содержания подозреваемых. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи с данными киевлянина.

Все три участника группы получили уведомление о подозрении в подготовке умышленного заказного убийства организованной группой, предусматривающей пожизненное лишение свободы.

Удалены телефоны, компьютеры и документы

Досудебное расследование продолжается. Меры по предотвращению преступления осуществлялись под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры с участием управления стратегических расследований, внутренней безопасности Нацполиции и оперативных подразделений Ладыжинской колонии.

Напомним, в Полтавской области женщина планировала избавиться от любовника дочери, предложив за его убийство $1500. Суд признал 65-летнюю Лидию Королеву виновной в покушении на умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц.

