09 ноября
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
15:54  09 ноября
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
13:53  09 ноября
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53

Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин

09 ноября 2025, 13:53
Фото: ГСЧС
В результате ночного пожара в Бучанском районе погиб мужчина, спасатели ликвидировали огонь после нескольких часов работы

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

В ночь на 9 ноября 2025 года в селе Любимовка Бучанского района произошел пожар в жилом доме, унесший жизнь его владельца. Информацию подтверждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дом полностью охватил огонь

Согласно сообщению спасателей, вызов о возгорании поступил в ночное время в оперативно-диспетчерскую службу. К моменту прибытия пожарных, двухэтажный дом в садовом обществе "Солнечный" уже охватывал огонь. Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тело владельца дома, мужчины 1960 года рождения.

Тушение продолжалось несколько часов. К работам привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар полностью был ликвидирован в 06:43. Причины возгорания выясняются.

Правоохранительные органы уже приступили к соответствующей проверке для установления обстоятельств трагедии.

Напомним, в Буковеле на Прикарпатье вспыхнул пожар в гостинице в селе Поляница - подразделения ГСЧС эвакуировали почти 100 человек, хотя сначала сообщалось о 70 эвакуированных.

