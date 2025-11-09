Фото: ГСЧС

В результате ночного пожара в Бучанском районе погиб мужчина, спасатели ликвидировали огонь после нескольких часов работы

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

В ночь на 9 ноября 2025 года в селе Любимовка Бучанского района произошел пожар в жилом доме, унесший жизнь его владельца. Информацию подтверждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дом полностью охватил огонь

Согласно сообщению спасателей, вызов о возгорании поступил в ночное время в оперативно-диспетчерскую службу. К моменту прибытия пожарных, двухэтажный дом в садовом обществе "Солнечный" уже охватывал огонь. Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили тело владельца дома, мужчины 1960 года рождения.

Тушение продолжалось несколько часов. К работам привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар полностью был ликвидирован в 06:43. Причины возгорания выясняются.

Правоохранительные органы уже приступили к соответствующей проверке для установления обстоятельств трагедии.

