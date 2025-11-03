В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн

В Винницкой области суд принял решение о возвращении в коммунальную собственность гидротехнических сооружений общей стоимостью более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили на сайте Винницкой областной прокуратуры

Об этом сообщает Общественное Винница , передает RegioNews.

В частности, суд признал недействительной покупку гидросооружения стоимостью 66,4 млн грн, расположенной на территории Стрижавской общины. Ее площадь составляет 2,4 тыс. м2.

"Прокуроры в суде доказали, что физическое лицо, арендуя водоем для рыбохозяйственных нужд, незаконно приобрело в частную собственность расположенное на ней недвижимое имущество – гидротехническое сооружение, которое в дальнейшем отчуждено другому лицу", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил аналогичный иск Винницкой окружной прокуратуры к другому физическому лицу. Речь идет о гидросооружениях общей площадью 2,5 тыс. м² и стоимостью 46,4 млн грн, расположенных на территории Винницкой территориальной громады.

"Установлено, что физическое лицо арендовало земельные участки водного фонда вместе с водоемом и, нарушив требования законодательства, незаконно приобрело в частную собственность гидротехнические сооружения", — говорится в сообщении.

После исполнения решений суда указанное имущество будет возвращено в коммунальную собственность.

