Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Схема была похожа на "организованный тур": встреча в Виннице, размещение в гостинице, утренний выезд к границе.

По данным следствия, гидом в этом путешествии выступал 30-летний виннитчанин. Он должен был довезти троих мужчин призывного возраста до рубежа с Молдовой. За свои услуги трансфера делец пригласил 12 000 долларов с каждого, взяв предварительную предоплату по 3000 долларов.

"Клиенты" – жители Киевской и Винницкой областей 27-33 лет – нашли сомнительный сервис в мессенджере.

Вблизи Крижополя пограничники задержали группу. В ходе санкционированных обысков изъяли автомобиль и мобильные телефоны, которые использовались в схеме.

Троих нарушителей привлекли к административной ответственности.

Организатору объявили подозрение по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Его взяли под стражу.

Напомним, в Одесской области задержали дельца, разработавшего схему побега для уклонистов. Свои услуги мужчина оценил в 8 тысяч долларов.