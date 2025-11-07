11:13  07 ноября
В Черниговской области пьяный депутат травмировал полицейского во время побега
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07:36  07 ноября
В Ровно во время пожара погиб 4-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 11:35

Ждал брони, а пошел в тюрьму: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

07 ноября 2025, 11:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Диканский районный суд Полтавской области рассмотрел дело военнообязанного из села Одарюкивка. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом мужчина прошел медицинскую комиссию. Его сочли годным к военной службе. 11 июня он должен был прийти на отправку в учебный центр, но так и не появился.

На суде он вину признал и раскаялся. По словам мужчины, он работал трактористом в частной агрофирме, и ему пообещали оформить бронирование. Поэтому он решил не идти в ТЦК, ведь ждал этого.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Теперь ему грозит от двух до четырех лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура Полтавская область
12 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
06 ноября 2025, 21:25
"Билет" за 8 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили дельца, разработавшего схему "бегства" для ухилянцев
06 ноября 2025, 18:45
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Житомирской области водитель Mercedes-Benz сбил пешехода насмерть: начато расследование
07 ноября 2025, 12:32
В Ровенской области погиб младенец после ДТП: двое водителей предстанут перед судом
07 ноября 2025, 12:21
Новый старт для ветеранов Харьковщины: как начать собственное дело
07 ноября 2025, 11:56
В Винницкой области задержали организатора "тура" для уклонистов: $12 тысяч с каждого
07 ноября 2025, 11:49
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату в собственной квартире
07 ноября 2025, 11:48
"Хайп за 34 тысячи": в Киеве молодого человека наказали за российские песни в форме полицейского
07 ноября 2025, 11:36
Скрылся с места аварии: на Днепропетровщине грузовик сбил мужчину
07 ноября 2025, 11:22
В Черниговской области пьяный депутат травмировал полицейского во время побега
07 ноября 2025, 11:13
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 10:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »