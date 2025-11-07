Иллюстративное фото

Диканский районный суд Полтавской области рассмотрел дело военнообязанного из села Одарюкивка. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом мужчина прошел медицинскую комиссию. Его сочли годным к военной службе. 11 июня он должен был прийти на отправку в учебный центр, но так и не появился.

На суде он вину признал и раскаялся. По словам мужчины, он работал трактористом в частной агрофирме, и ему пообещали оформить бронирование. Поэтому он решил не идти в ТЦК, ведь ждал этого.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Теперь ему грозит от двух до четырех лет лишения свободы.